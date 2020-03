Kind en Gezin brengt alles in gereedheid voor heropstart vaccinaties

Bij Kind en Gezin worden vandaag de laatste inspanningen gedaan om morgen weer met vaccinaties te kunnen starten. Door de coronacrisis waren die vaccinaties tijdelijk stopgezet. Ouders die langskomen zullen rekening moeten houden met de verstrengde maatregelen, en daarop zal worden toegezien door K&G-medewerkers en -vrijwilligers.

'Uit een kleine rondvraag bij de lokale teams blijkt alvast dat de overgrote meerderheid van de ouders hun vaccinatieafspraak bevestigd heeft', zegt woordvoerster Nele Wouters. 'Er wordt vandaag nog keihard gewerkt, maar woensdag starten we weer met vaccinaties en consultaties voor kinderen tussen de drie en vier weken', zegt Wouters.

Bedoeling is om tegen eind april alle kinderen te vaccineren die nog in maart en in april ingepland stonden. Op 19 maart schortte de overheidsorganisatie de fysieke consultaties op. De afspraken opnieuw inplannen verloopt vlot. 'Negen op de tien ouders was heel blij dat dit weer wordt opgestart', aldus Wouters.

De verpleegkundigen en artsen zullen in de consultatiebureaus een mondmasker dragen, hoewel dat volgens de richtlijnen niet nodig is. 'Het dragen van een mondmasker is de nieuwe norm geworden. Zowel medewerkers als ouders voelen zich veiliger bij het dragen van een mondmasker', klinkt het. Het was Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) die vorige week woensdag in het Vlaams Parlement aankondigde dat de vaccinaties op 1 april zouden hervatten. Eerder was 6 april naar voor geschoven voor de heropstart van de vaccinaties. 'De eerste inschatting was dat we die tijd nodig hadden om weer op te starten, maar door het harde werk achter de schermen kon die datum vervroegd worden', aldus nog Wouters.

