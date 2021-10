Kind op step zwaargewond bij aanrijding

In het vaccinatiedorp op Spoor Oost was het vandaag even druk als weleer. Duizenden senioren mochten hier vandaag aanschuiven voor hun derde prik. Het vaccinatiedorp blijft nog zeker open tot EIND OKTOBER om vooral de oudere generaties al een boosterprik te kunnen geven. Waar we daarna met z'n allen naartoe moeten, is nog niet duidelijk. Want de toekomst van het vaccinatiedorp zoals het nu is, is erg onzeker. De ruimte die het inneemt, zou opnieuw vrijgemaakt moeten worden voor onder meer parkeerplaatsen. Die zijn nodig nu de evenementen weer op volle toeren draaien.