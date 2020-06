Kind zwaargewond na val uit raam op het Kiel

Een zesjarig kind is gisteravond zwaargewond geraakt bij een val uit het raam van een appartement op de vijfde verdieping aan de Willem Eekelersstraat op het Kiel.

Het ongeval gebeurde rond 22u30. Hoe het kind uit het raam is kunnen vallen, is nog niet duidelijk. De aanwezigen in het appartement moeten nog verhoord worden, maar het lijkt om een ongeval te gaan. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en is zwaargewond.

(foto GVA)