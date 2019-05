Alweer schoon volk gisteren in De Roma in Borgerhout. Novastar kwam er 'In The Cold Light Of Monday' voorstellen, het vijfde album van de groep rond Joost Zweegers. Die gooide het publiek meteen heel wat klassiekers als 'Never Back Down', 'Because' en 'Lost & Blown Away' voor de voeten. Het publiek genoot en zou dat ook anderhalf uur lang doen. 'Caramia' was het voorlaatste bisnummer, waarna oersong 'Wrong' de setlist mocht afsluiten.