Vijftig jaar is'ie, en hij kan al terugblikken op een dertig jaar lange carrière als fotograaf. Ik heb het uiteraard over Stephan Vanfleteren. Gisteren opende Vanfleteren een overzichtstentoonstelling in het FOMU, het fotomuseum in Antwerpen. Hij deelt er zijn zoektocht als beginneling, de vele confrontaties met de dood als persfotograaf en de schoonheid van de natuur. Een overzichtsexpo, maar zeker niet het einde, want Vanfleteren denkt nog niet aan stoppen.