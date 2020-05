Steeds meer schooldirecties laten weten geen noodopvang voor iedereen te kunnen voorzien, wanneer de scholen vanaf 15 mei weer heropenen. In Borsbeek hebben het gemeentebestuur en de scholen samen een noodplan uitgewerkt. Zowel in de kunstacademie als in de naschoolse opvang en zelfs in de sporthal zullen er kinderen opgevangen kunnen worden.