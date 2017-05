Kinderen Luchtbal maken kennis met tram

Om de kinderen van de Antwerpse wijk Luchtbal vertrouwd te maken met de tram, maakten 400 leerlingen van de basisscholen dinsdag van dichtbij kennis met een Albatrostram. Trambestuurders en andere medewerkers van De Lijn gaven uitleg in de klassen en bij een tram op de Noorderlaan. Door de verlenging van tramlijn 6 krijgt het verkeer op de Luchtbal er in juni een nieuwe weggebruiker bij.

Tram heeft ook voorrang op zebrapad

Om de komst van tramlijn 6 naar de Luchtbal voor te bereiden, organiseerden De Lijn, het infopunt Noorderlijn en de scholen op de Luchtbal dinsdag een tramveiligheidsdag. De kinderen kregen les over de tram en tips waarop ze moeten letten in de buurt van tramsporen.

Eerst en vooral is er de voorrangsregel: een tram heeft altijd voorrang, ook als er een zebrapad over de sporen ligt. Dat komt doordat een tram niet kan uitwijken. Daarom is het belangrijk dat je de tram door laat, en bijvoorbeeld niet afgeleid bent door een smartphone. De nieuwe trams zijn immers erg stil.

Daarnaast leerden de kinderen in groepjes van twintig waarop ze moeten letten als ze een trambaan willen oversteken. Zeker als je achter een tram oversteekt, moet je goed uitkijken: er kan altijd een tram van de andere kant komen. De leerlingen kregen ook een stripverhaal over tramveiligheid mee en een quiz die ze in klasverband konden oplossen.

Raden naar de remafstand

Bij een tram is het ook erg belangrijk om rekening te houden met de langere remafstand. Een tram kan niet meteen stoppen.

Om aan te tonen dat een tram een andere remafstand heeft dan een auto, mochten de kinderen raden hoeveel meter een tram bij verschillende snelheden nodig heeft om te stoppen. Met 30 km/u heeft een auto van een ton 4,5 meter nodig om tot stilstand te komen, bij een tram van 40 ton is dat 39 meter. Rijden beide voertuigen 50 km/h, dan is de remafstand 26 meter voor de auto en 94 meter voor de tram. Regen, sneeuw en bladeren op de sporen maken de remafstand nog groter.