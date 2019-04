Een heel bijzondere operatie in het AZ Monica in Deurne vanochtend.Daar is een nieuwe techniek gebruikt waardoor oudere mensen die last hebben van bot-ontkalking toch een operatie aan de rug kunnen ondergaan. Want zulke operaties zijn niet altijd even makkelijk. Bij de nieuwe techniek wordt gebruikt gemaakt van een 3D print: een hulp-stukje, dat helemaal op maat van de patiënt wordt geprint. De eerste patiënten hebben intussen de operatie achter de rug, en hun leven ziet er plots helemaal anders uit.