"Als de motivatie wegvalt, hoe ga je dan kinderen nog aan het sporten krijgen?"

Het aantal besmettingen met het coronavirus en de opnames van coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft toenemen. Tussen 19 en 25 januari zijn gemiddeld 135,3 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 17 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Er liggen nu 1.958 patiënten in het ziekenhuis, een stijging met 2 procent in vergelijking met de week ervoor.