Nieuws Kinderen onder de 12 hoeven geen mondmasker meer te dragen: "Mijn oren deden pijn"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Kinderen onder de twaalf jaar hoeven vanaf vandaag geen mondmasker meer te dragen. Tot gisteren moest dat wel in publieke ruimtes, zoals in de winkel of op school. Ook in de binnenspeeltuin hoeven ze het niet meer op te zetten en dat is uiteraard een grote opluchting.