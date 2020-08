Media en Cultuur Kinderen schitteren als musicalsterren

Ook in Coronatijden willen kinderen graag samen zingen, dansen, spelen én vooral plezier maken; 300 kinderen en jongeren leerden deze zomer op speelse wijze musical en theater maken tijdens The Musical Academy van Deep Bridge in Wilrijk. Ondanks de vele extra maatregelen, was het kampt een groot succes.