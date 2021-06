Nieuws Kinderen sluiten schooljaar af met dancefestival à la TML

Tomorrowland is vandaag dan toch kunnen doorgaan. Niet in de Schorre in Boom, maar wel in een school op Linkeroever. In het klein dan toch. De burgemeester gaf toestemming voor het festival en dus was het voor de kinderen een ferme knaller om het schooljaar mee af te sluiten.