Kinderen springen de zomer uit tijdens het Springfestijn

Ook dit jaar vindt het gratis Springfestijn plaats in Deurne. Alle kinderen zijn welkom in de Tweegezusterslaan op de laatste dag van de zomervakantie.

Net als vorig jaar sluit het Springfestijn de schoolvakantie van de Deurnse jeugd in schoonheid af. Op vrijdag 31 augustus worden het speelterrein aan de jeugddienst van 13 tot 17 uur omgetoverd tot een groot springparadijs. Alles wat met springen te maken heeft komt aan bod. Het thema dit jaar is ‘superhelden’. Kinderen mogen zich dus ook verkleden als een superheld.

Kinderen tot 14 jaar komen springen in de Tweegezusterslaan; op springballen, met springtouwen of op een van de vele springkastelen in alle vormen, maten en kleuren. Voor de durvers is er de spectaculaire basejump van 7 meter hoog en een sumosuperheldenwedstrijd. De allerkleinsten kunnen hun hartje ophalen in een afgebakende zone.

Buurtsport komt ter plaatse met sportmateriaal, de Bibbus is aanwezig met een bus vol boeken en het EcoHuis stelt zijn zomerhuis voor. Straattheater Animare brengt de grappige voorstelling ‘Stoepkrijt’. De TNT Crew zorgt voor spectaculaire stunts op en naast de trampoline en verbaast groot en klein tijdens hun Superheldenshow. Daarnaast is er ook nog grime, een knutselhoek en een workshop zeepbellen blazen. Koopjesjagers kunnen terecht op de rommelmarkt. Een deel van de Louis Janssenslaan zal vrijgehouden worden voor standhouders die speelgoed, kinderkleding, kinderboeken enzovoort verkopen.

Op vrijdag 31 augustus wordt de Tweegezusterslaan volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is een parkeerverbod voor de huisnummers 5 tot 83 en 4 tot 82. De Louis Janssenslaan wordt gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer op 31 augustus. In deze straat is er een parkeerverbod voor de huisnummers 2 tot 32 en 11 tot 37.

Het volledige programma is te vinden op www.deurne.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Foto: Pixabay