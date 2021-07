Kinderen testen voor een kamp? "Kunnen we nu wel missen"

De joodse gemeenschap in Antwerpen heeft vandaag een opmerkelijke bezoeker te gast. De ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten wordt onder andere ontvangen in de synagoge en houdt halt aan het Holocaust-monument op de Belgiëlei. Het is een historisch bezoek te noemen, want het is de eerste keer dat een ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten een bezoek brengt aan de Antwerpse joodse gemeenschap. Het vredesakkoord tussen Israël en de Emiraten vorige zomer heeft zulke normale diplomatieke relaties mogelijk gemaakt. Dit bezoek moet tonen dat het conflict in het Midden-Oosten geen conflict is tussen religies. Het gezelschap luncht vanmiddag ook nog bij het bekende koosjer restaurant Hoffy's in de Lange Kievitstraat.