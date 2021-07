Een sneltest uitvoeren is niet zomaar een evidentie voor de apothekers. Vanaf vandaag kan je ook bij hen terecht voor zo'n sneltest. Maar veel apothekers doen dat toch niet. Want zo'n test uitvoeren, dat vraagt wel wat tijd. Tijd die veel apothekers niet hebben. Zeker nu ze in de vakantieperiode vaak onderbemand zijn.