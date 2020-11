Kinderen vaker met coronavirus besmet dan eerst gedacht

Kinderen zijn vatbaarder voor het coronavirus dat eerst gedacht. Dat leert een immuniteitsstudie van de KU Leuven en Sciensano bij 362 kinderen.

Tussen 21 september en 6 oktober werden bij de kinderen bloed- en speekselstalen afgenomen. Alken was in het voorjaar een van de zwaarst getroffen gemeenten van het land, terwijl Pelt relatief gespaard bleef. Uit de eerste resultaten blijkt dat in Alken 14,4 procent van de kinderen antistoffen had, tegen 4,4 procent in Pelt. 'Dit toont aan dat kinderen vatbaarder zijn voor het virus dan we oorspronkelijk dachten', zegt coördinerend onderzoeker en vaccinologe Corinne Vandermeulen (KU Leuven). 'Omdat we niet weten wat de algemene besmettingsgraad in Alken tijdens de eerste golf was, kunnen we niet zeggen of het bij kinderen meer of minder circuleert dan bij volwassenen.' Uit het onderzoek bleek dat de meeste besmettingen via een nauw contact met een besmette volwassene gebeurden. Scholen lijken geen belangrijke rol te hebben gespeeld bij de verspreiding in de eerste golf, luidt het. Het is echter ook niet uit te sluiten dat er besmettingen geweest zijn op school.

