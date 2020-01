"Kinderen zullen de gruwel van de Holocaust niet vergeten"

Vandaag exact 75 jaar geleden is het concentratiekamp van Auschwitz - Birkenau bevrijd. 27 januari is dan ook de herdenkingsdag van de holocaust. De Jodenvervolging onder het nazisme van Hitler kostte het leven aan 5 tot 6 miljoen Joden. Omdat die gitzwarte periode nooit vergeten mag worden, is het belangrijk om de verhalen van toen ook aan onze kinderen te vertellen. Of andersom, dat de kinderen de verhalen van toen zelf vertellen. Dat gebeurde vandaag bij een herdenking in het Felix Archief.