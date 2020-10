Kinderopvang naar code oranje

Als gevolg van het stijgende aantal besmettingen schakelt de kinderopvang morgen over op code oranje. Dat laat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke weten. Code oranje in de kinderopvang betekent dat bijvoorbeeld poetshulpen, klusjesmannen of leveranciers de leefgroep moeten vermijden als er kinderen zijn. Alle kinderen blijven wel welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven.

Een beperking tegenover code geel is dat kinderen nog wel meerdere vormen van opvang mogen combineren, maar niet meer als degene die instaat voor de opvang tot een risicogroep behoort. Dat zijn personen ouder dan 65 of personen met een onderliggende aandoening. Overbezetting van de opvang blijft wel toegelaten, dat wordt enkel verboden bij code rood. De ouders mogen bij code oranje slechts uitzonderlijk meer in de leefgroep komen, met een mondmasker. Babbels met ouders gebeuren digitaal, of op veilige afstand. Het aantal bezoeken van zorginspecteurs wordt beperkt.

Code oranje geldt vanaf woensdag overigens ook voor de lokale dienstverlening van Kind en Gezin, voor de Huizen van het Kind en voor de aanbodsvormen PGO (Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties). Er wordt dan samen met de betrokkenen gezocht of er een alternatieve vorm van dienstverlening kan worden aangeboden. Indien niet, kan fysieke dienstverlening nog steeds, maar in de eerste plaats gericht op maatschappelijk kwetsbare gezinnen en op situaties waar er sprake is van verontrusting.