Kindervaccinaties in Noorderkempen: "Met Suske en Wiske erbij veel leuker!"

Het was vandaag de eerste zaterdag van de solden. En dat was er aan te zien in de winkelstraten. Het was traditioneel druk op de Meir. En uiteraard, ook nu waren er weer veel Nederlanders in Antwerpen. Voor de omzet van de handelaars en de horeca in de stad is dat een goede zaak. Of het allemaal even veilig verloopt in coronatijden, daar bestaat toch meer twijfel over.