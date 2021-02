Kinderverzorgster krijgt opschorting voor onopzettelijke doding van baby

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 57-jarige kinderverzorgster uit Borsbeek een opschorting gegeven voor de onopzettelijke doding van een vijf maanden oude baby. Ze had het jongetje op zijn buik te slapen gelegd, waardoor hij niet meer kon ademen.

Het jongetje was op 7 maart 2019 door zijn ouders naar de kribbe in Antwerpen gebracht. De baby was heel de dag wat onrustig, waardoor de beklaagde om 16.25 uur besloot om hem op zijn buik in bed te leggen, omdat ze dacht dat hij daar rustig van zou worden. Tijdens een van haar controles merkte ze dat hij met zijn gezicht in de matras lag, lijkbleek zag en niet meer ademde. Ze draaide hem op zijn rug, blies tweemaal in zijn gezicht maar kreeg geen reactie. Ze nam het jongetje in haar armen en ging op zoek naar hulp. In de gang kwam ze de vader van het slachtoffertje tegen. Ze zei in paniek dat zijn zoon niet meer ademde. Medewerkers van de kribbe begonnen met de reanimatie. De hulpdiensten brachten de baby naar het ziekenhuis, waar hij een dag later overleed.

De vrouw stond terecht voor onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzichtigheid. Het openbaar ministerie had de vrijspraak gevraagd, omdat het vond dat het oorzakelijk verband tussen de buiklig en het overlijden niet vaststond. Tijdens de autopsie werd namelijk een longontsteking vastgesteld, die ook tot dood had kunnen leiden. De rechtbank vond het oorzakelijk verband wél bewezen. Een baby die nog geen jaar oud is, mag niet in buiklig te slapen worden gelegd, omdat dit tot wiegendood kan leiden. 'Zeker van iemand die als kinderverzorgster werkt, kan worden verwacht dat ze deze regel kent', klonk het in het vonnis. De longontsteking werd bovendien pas tijdens de autopsie vastgesteld.

De ouders van de baby hadden er nooit iets van gemerkt en de wetsgeneesheer kon ook niet uitsluiten dat ze pas ná de reanimatie ontstaan was. Volgens de rechtbank was de longontsteking dus niet dermate acuut dat ze zonder de buiklig tot het overlijden van het slachtoffer had kunnen leiden. De rechtbank vond de schuld van de kinderverzorgster bewezen. Zij durft sinds de feiten niet meer te gaan werken of op de kinderen in haar familie te letten. De vrouw is in behandeling bij een psycholoog om de feiten te verwerken. Ze beschikt nog over een blanco strafblad. De rechtbank kende haar daarom de gunst van de opschorting toe.