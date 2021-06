Nieuws Kinepolis helemaal klaar om te heropenen

Woensdag gaan de bioscopen weer open. Hier in Antwerpen bereidt het team van Kinepolis zich al twee weken voor op de terugkomst van bezoekers. Zeven maanden lang was het muisstil in de filmzalen. Dat komt anders niet vaak voor, want de bioscoop was voor de coronacrisis zeven dagen op zeven open. Maar de ijsjes worden nu aangevuld, de popcornmachines zijn getest en de drankjes staan klaar.