Kinepolis-bioscopen sluiten tot tenminste 31 maart

Kinepolis sluit als gevolg van het coronavirus vanaf morgen tot tenminste 31 maart alle Belgische bioscopen. Dat heeft de bioscoopuitbater bekendgemaakt.

De groep verwacht mogelijk een ernstige impact op de financiële resultaten. Kinepolis nam de beslissing in overleg met de betrokken lokale autoriteiten. In de andere landen waar het bedrijf actief is, loopt eveneens overleg met de autoriteiten. Voor een aantal bioscopen in het buitenland werden ook maatregelen genomen om de bezetting per zaal te beperken of bijvoorbeeld het aanvangstijdstip van de filmvoorstellingen extra te spreiden. Afhankelijk van de duur van de sluiting en het aantal betrokken bioscopen, verwacht Kinepolis 'mogelijk een ernstige impact' op de financiële resultaten van de groep voor het eerste halfjaar.

(foto : Google Street View)