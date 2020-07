Kinepolis pleit ervoor mondmaskers in zaal te mogen afzetten

Bioscoopuitbater Kinepolis vraagt om mondmaskers, net zoals in buurlanden Luxemburg en Frankrijk, enkel te verplichten voor wie zich verplaatst. 'Eens de bezoekers in de zaal zitten, moeten ze dat masker kunnen afzetten', zegt woordvoerster Anneleen Van Troos.

Gisteravond besliste het overlegcomité dat mondmaskers vanaf zaterdag verplicht worden in winkels, maar ook in filmzalen. Vandaaag verkeert Kinepolis nog in het ongewisse over wat dit betekent voor wie naar de bioscoop trekt. 'Er is nu al een aanbeveling om het mondmasker te dragen als iemand zich verplaatst, en dat wordt dus een verplichting', zegt Van Troos. 'We volgen de redenering van de autoriteiten als het aankomt op bezoekers die zich verplaatsen.' Maar eens de bezoeker in de zaal zit, moet dat masker af kunnen, vindt Kinepolis. 'De mensen zitten stil, op veilige afstand en in hun eigen bubbel', beklemtoont Van Troos.

Afstand wordt gerespecteerd

'Overal wordt sowieso de verplichting om anderhalve meter afstand te houden, gerespecteerd. Daarnaast is er een maximum van 200 bezoekers per zaal.' Kinepolis zei in mei een 'ernstige' financiële impact te verwachten door de coronacrisis, maar was er wel van overtuigd de crisis aan te kunnen. In België waren de zalen dicht van half maart tot eind juni. Begin juli openden ze opnieuw, maar dus met een lagere maximumbezetting om de afstand tussen bioscoopgangers te verzekeren.

