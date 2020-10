Kinepolis sluit vanaf donderdag alle zalen tot nader orde

Cinemaketen Kinepolis sluit vanaf donderdag alle Belgische filmzalen. De bioscopen blijven vanaf dan tot nader orde toe, zo meldt het bedrijf woensdag.

De sluiting volgt op de verstrenging van de coronamaatregelen. "Als gevolg van de extra maatregelen die werden afgekondigd door het Brussels Gewest en de Vlaamse regering, ter bestrijding van covid-19, sluiten alle Kinepolis-bioscopen vanaf 29/10 tot nader order", zo valt te lezen op de website.

In Vlaanderen moeten de filmzalen vanaf vrijdagavond de deuren sluiten, zo besliste de Vlaamse regering dinsdagavond. De filmzalen in Brussel zijn bovendien al sinds maandag toe, net als de cultuurhuizen. Alle voorstelling vandaag/woensdag gaan nog door zoals gepland, al werd er reeds rekening gehouden met de avondklok, zegt de woordvoerster. Wie al tickets gekocht heeft, zal automatisch een terugbetaling krijgen via de gebruikte betaalmethode. De klant moet zelf niets ondernemen voor de terugbetaling, verduidelijkt Kinepolis ook via de website. Het bedrijf heeft in ons land cinema's in Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Oostende, Braine en Luik.

