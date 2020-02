Kinesist opnieuw veroordeeld voor aanranden van patiëntes

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 43-jarige kinesist uit Mortsel veroordeeld voor het aanranden van drie patiëntes. Hij was niet aan zijn proefstuk toe: in 2017 werd hij al tot zes maanden cel met uitstel veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Daar komen nu nog eens twintig maanden met uitstel bovenop.

De beklaagde werkte van 2011 tot 2016 in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amadeus in Mortsel. De slachtoffers waren er toen in behandeling en moesten bij hem kinesitherapie volgen. Een van de slachtoffers verklaarde dat hij heel familiair met haar omging en vragen stelde over haar privéleven. De massagesessies duurden ook steeds langer en werden seksueel getint. Tijdens het masseren van haar schouder had hij haar borsten vastgegrepen. De vrouw stapte meteen naar haar begeleidende psycholoog. Haar klacht ging ook naar hogerhand, maar ze werd steeds afgewimpeld. Ze kreeg te horen dat ze het allemaal wel verkeerd geïnterpreteerd zou hebben. Een ander slachtoffer werd evenmin geloofd. De beklaagde kwam bij het masseren van haar rug steeds tot aan haar borsten. Wanneer hij haar nek masseerde, kwam hij dicht bij haar staan en duwde hij zijn kruis in haar gezicht. Hij streelde ook haar oren. Zij had het tijdens een groepssessie ter sprake gebracht, maar de begeleidster had het weggelachen. Ook bij het derde slachtoffer waren de massages van haar nek en rug geleidelijk aan verplaatst naar de zijkant van haar borsten. Zij vond dat niet normaal en had de behandeling stopgezet. De drie slachtoffers dienden op 29 december 2017 officieel een klacht, nadat ze van het ziekenhuis vernomen hadden dat hun kinesist een maand daarvoor veroordeeld was voor grensoverschrijdend gedrag bij nog twee andere patiëntes.