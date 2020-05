Kinesisten werkten procedure uit om patiënten veilig te ontvangen

AXXON, de beroepsvereniging voor kinesisten, heeft met het oog op de hervatting van de niet-dringende, ambulante zorg vandaag een procedure ontwikkeld om patiënten in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen. Dat gebeurde in samenwerking met de Federale Raad voor de Kinesitherapie. De procedure werd eind vorige week gedeeld met alle kinesitherapeuten, meldt de vereniging.

De hoofdlijnen van de procedure zijn gebaseerd op zaken zoals social distancing en strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. De kinesitherapeuten zullen al het nodige doen om de patiënten in veilige en hygiënische omstandigheden te behandelen, maar, waarschuwt AXXON, door de gehanteerde werkwijze zal een bezoek aan de kinesitherapeut niet meer hetzelfde zijn als voorheen. De vereniging preciseert dat de triage telefonisch gebeurt bij het maken van een afspraak en onder andere is gebaseerd op de pathologie van de patiënt en diens leeftijd. Op die manier is het de bedoeling om risicogroepen duidelijk van elkaar te kunnen scheiden.

Aandacht gaat er ook naar het ontsmetten van de praktijk en de behandelruimtes. De beroepsvereniging wijst er wel op dat het onmogelijk is om voor alle verschillende situaties een aanbeveling te definiëren. 'Het is aan de kinesitherapeut om te oordelen bij welke behandeling de patiënt in de gegeven omstandigheden het meeste baat heeft. In onderling overleg en met wederzijds respect kunnen er vervolgens tussen kinesitherapeut en patiënt hieromtrent de nodige afspraken worden gemaakt', klinkt het. Tot slot staat het de kinesitherapeuten die de veiligheid van zichzelf of de patiënt nog niet kunnen waarborgen, of die zich daarbij niet op hun gemak voelen, vrij om de doorstart nog even uit te stellen, besluit AXXON.

(archieffoto ATV)