Kunst kan je voortaan ook in het rusthuis beleven. Een deel van de collectie van het MAS wordt opgenomen in belevenis-tafels, waar rusthuisbewoners mee aan de slag kunnen. De échte kunstwerken blijven in het museum hangen, maar aan de hand van aanraak-schermen kunnen de bewoners zelf een virtueel bezoekje brengen aan het museum. Het traint hun geheugen en dat helpt goed tegen dementie. Het MAS is het eerste museum in Vlaanderen dat hier aan meewerkt.