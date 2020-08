Klacht tegen Antwerpse coronamaatregelen in gewijzigde vorm ingediend bij Raad van State

De 'Groep van Tien' die zich tegen de Antwerpse coronamaatregelen kant, heeft vandaag het aangekondigde verzoekschrift in dat opzicht ingediend bij de Raad van State. Het verzoekschrift werd wel nog op het laatste moment gewijzigd, nu de avondklok voorlopig niet meer wordt gehandhaafd vanwege de hittegolf.

Volgens indiener Dirk Melis, een horecaondernemer en lokale politicus uit Dessel, heeft het verzoekschrift nog steeds zin nu de avondklok is opgeschort. 'Alle andere maatregelen die onze economie wurgen en de stad massaal laten leeglopen zijn nog steeds van kracht', zegt hij. 'Je krijgt nu het bijkomend effect dat waar men voorheen nog op tijd thuis moest zijn, men vandaag gewoon heel Vlaanderen kan doorkruisen.' De 'Groep van Tien' wil af van de hele set specifiek Antwerpse maatregelen, klinkt het.

"Tienduizenden jobs bereigd"

'Dit gaat over tienduizenden jobs in de hele provincie die permanent dreigen uitgewist te worden', zegt Melis. 'We laten dat niet gebeuren. Als de politiek geen actie onderneemt, dan doen we het zelf met een nieuw verzoekschrift.' De Antwerpenaars noemen de avondklok intussen nog steeds 'een disproportioneel antwoord in de strijd tegen het virus' en willen ook voorkomen dat ze na de opschorting vanwege de hitte opnieuw zou worden ingevoerd. Het bestaande samenscholingsverbod zorgt ervoor dat er eigenlijk geen nood is aan een avondklok, vinden ze.

(foto © Belga)