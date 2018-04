Klacht tegen Belgische Staat omdat 'miljoenen mensen bedreigd worden'

Een Nederlandse actiegroep gaat binnenkort bij de Belgische politie klacht neerleggen tegen de Belgische staat.

De actiegroep Stop Tihange zegt dat het leven van miljoenen mensen wordt bedreigd door wat ze de krakkemikkige kernreactoren in Tihange, maar ook in Doel noemt. Ze vindt dat de verantwoorderlijken ernstig te kort schieten in het nakomen van hun plicht om de veiligheid van mensen te garanderen. Op vier plaatsen in België zullen ze aangifte doen bij politiebureaus. De Belgische regering heeft zich weliswaar voorgenomen om de centrales in 2025 te sluiten, maar de actiegroep is daar niet van overtuigd.