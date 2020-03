Klacht tegen gedetineerde die in het gezicht van een cipier spuwde

Het gevangeniswezen heeft een klacht ingediend tegen een gedetineerde die in het gezicht heeft gespuwd van een cipier. Het incident deed zich voor tijdens een overbrenging in het arresthuis in de Begijnenstraat.



Een medewerkster ging voor de groep opzij toen die haar kruiste op de gang. Op dat moment draaide de gedetineerde zijn hoofd om en spuwde hij in haar gezicht. De medewerkster werd meteen door de nodige diensten opgevangen en de politie werd erbij gehaald om pv op te stellen tegen de gedetineerde. De man werd overgebracht naar de strafcel en zal ook strafrechtelijk worden vervolgd.