De advocaat die tientallen cliënten voor miljoenen euro's oplichtte, is vrijgelaten uit de gevangenis. Onder voorwaarden weliswaar en de in Merksem bekende advocaat moet ook een elektronische enkelband dragen. Maar enkele mensen die hij bedroog, zijn niet te spreken over de vrijlating. Het parket is ook in beroep gegaan tegen de vrijlating. De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal zich daar nu over twee weken over uitspreken. De man legde eerder gedeeltelijke bekentenissen af.