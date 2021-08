Bezoekers klagen over ellenlange wachtrijen op Jazz Middelheim

In de Palinckstraat in Deurne werden de bewoners vannacht opgeschrikt door een ontploffing. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade aan een woning in de straat. In september van vorig jaar openden onbekenden al eens het vuur op hetzelfde pand. Het incident gebeurde rond 4 uur ’s nachts. De politie stelde een veiligheidsperimeter in en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, net als de federale gerechtelijke politie en het gerechtelijk labo voor sporenonderzoek.Volgens het Antwerps parket werd bij de explosie een soort zware voetzoeker of vuurwerk gebruikt. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de feiten te onderzoeken. Of er een link is met de incidenten eerder deze maand én met het drugsmilieu wordt uiteraard onderzocht. In september 2020 openden twee onbekenden het vuur op hetzelfde pand, vlak voor het ingaan van de tweede dag van Operatie Nachtwacht.