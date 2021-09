Klant geeft prostituee pak slaag

Wie in Nederland iets wil gaan drinken, zal vanaf 25 september een coronapas op zak moeten hebben. Zonder dat toegangsbewijs mag iedereen vanaf 13 jaar en ouder niet op café. Heel wat Nederlandse caféhouders vrezen dat hun klanten de grens over zullen trekken, want bij ons is zo'n coronapas voorlopig niet nodig. Al verwachten de Belgische uitbaters in het grensdorp Putte-Kapellen niet meteen een oranje invasie.