Klanten kunnen niet meer betalen in Ikea

IKEA kampt sinds vanmiddag met internetproblemen. Klanten kunnen daardoor niet met bancontact betalen, wel met cash of met kredietkaart. En dat zorgt voor heel wat frustratie bij sommige klanten. Het probleem doet zich voor in alle Ikea-vestigingen in Europa, en dus ook in de acht vestigingen in België. Volgens de persdienst zal het nog even duren voor de betaalproblemen van de baan zijn. Klanten kunnen voorlopig ook niet via de webshop bestellen.