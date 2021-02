Klanten van Neckermann ongerust over mogelijk faillissement

Er dreigt een faillissement voor touroperator Neckermann. En dat maakt veel reizigers ongerust. Consumentenorganisatie Test-Aankoop roept hen op om hun vouchers om te zetten in boekingen.

Als er tegen volgende week maandag geen financiële middelen zijn gevonden om de activiteiten van Neckermann voort te zetten, kan de onderneming failliet verklaard worden. Mensen die hun reis hebben geboekt of in het bezit zijn van een coronavoucher die ze kregen tussen 20 maart en 19 juni zijn in principe gedekt. Maar mensen met vouchers buiten die data lopen het risico om hun geld te verliezen. Test Aankoop roept daarom dus betrokken reizigers op om hun voucher nog vóór maandag om te zetten in een boeking.

