Klas 5a van GO! De Stappe is ‘Sterrenklas 2017’

Het 5e leerjaar a van Go!-school De Stappe uit Stabroek mag zich een heel jaar lang ‘Sterrenklas 2017’ noemen. Ze vonden alle verloren sterren van de Europese vlag door allerlei opdrachten over de Europese Unie uit te voeren.

Sterrenklas is een interactieve online wedstrijd waarbij leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar Europa beter leren kennen. De Stabroekse leerlingen winnen naast de felbegeerde titel ook een daguitstap naar Bokrijk in Genk samen met de winnaars uit de andere Vlaamse provincies.



In de provincie Antwerpen streden maar liefst 119 klassen van de derde graad basisonderwijs om de titel ‘Sterrenklas 2017’. “Aan het enthousiasme van de deelnemende scholen uit onze provincie merk ik dat de Europese Unie ook een belangrijk onderwerp is geworden voor het lager onderwijs. Dat is begrijpelijk want Europa heeft een invloed op het leven van iedereen, ook van kinderen,” stelt Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese Samenwerking van de provincie Antwerpen. “Als provinciebestuur willen we hen daarover graag informeren. Tijdens het schooljaar ondersteunen we hun leerkrachten met didactisch materiaal en organiseren we speciale Europaweken voor scholen. Sterrenklas is daarop een mooie aanvulling.”

De Europese vlag heeft al haar sterren terug

Om Sterrenklas te worden moesten de leerlingen zes sterren terugverdienen die de Europese vlag was kwijtgeraakt. Ze deden dit door verschillende taken uit te voeren, zoals een quiz, doe-opdrachten en online oefeningen. Bij elke ster hoort een ander thema en opdracht. Zo is er een geschiedenis-, landen-, provincie-, supermarkt-, grenzen- en toekomstster. Als alle leerlingen in een klas een opdracht uitvoerden, verdiende die klas een ster. Als ze zes sterren verzamelde, maakte ze kans op de titel Sterrenklas 2017. Uit alle klassen die de vlag weer compleet maakten, werd door een onschuldige hand een winnaar uitgeloot.

Leerkracht Fanny Janssens van GO De Stappe: “Dit is fantastisch nieuws! De leerlingen waren dol-enthousiast toen ze dit vernamen. Tijdens de opdrachten waren ze al heel fanatiek en ze keken vol spanning uit naar deze dag. Sterrenklas zit heel goed in elkaar. Door leerlingen dingen te laten doen, kunnen ze op een heel leuke manier de Europese Unie leren kennen.”