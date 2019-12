Antwerps onderwijsschepen van sp.a Jinnih Beels wilt af van het stoeltjesgeld op school. Ouders betalen om hun kind op school te laten in eten. Een factuur die snel oploopt, zeker voor grote gezinnen. Volgens de basisscholen is het voor ouders soms een makkelijke besparing om de kinderen dan maar thuis te laten eten, maar dat is natuurlijk niet te combineren met een voltijdse job. De schepen onderzoekt nu hoe ze blijven in-eten betaalbaarder kan maken. Dat zei ze gisteren in onze Wakker Op Zondag.