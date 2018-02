Kledingdieven op heterdaad betrapt

De politie heeft gisteren 2 winkeldieven op heterdaad kunnen betrappen.

Het wijkondersteuningsteam merkten tijdens hun patrouille in de Leysstraat enkele verdachte figuren op. Eén van hen was gekend voor winkeldiefstallen. De inspecteurs besloten de mannen even in het oog te houden en kon hen in een kledingwinkel betrappen toen ze 6 truien probeerden te stelen. De beide verdachten werden gearresteerd en de gestolen goederen werden aan de winkel terug bezorgd.