Nieuws Kleine Antwerpse festivals gooien handdoek voor deze zomer

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Steeds meer Antwerpse festivals haken af, nu de besmettingscijfers weer stijgen en er nog altijd grote onduidelijkheid heerst over evenementen tijdens de zomervakantie. Linkerwoofer, Willrock en Antwerp Metal Fest gaan alvast niet door. De organisaties bekijken nog of een kleinschalig of virtueel alternatief eventueel kan.