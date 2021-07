De Volksfeesten in Rumst gaan dit jaar door. Er wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen van de driedaagse festiviteiten. Maar voor zo'n kleine organisaties is het niet evident om bezoekers de weg te wijzen tussen alle coronaregels. In Rumst doen ze er alles aan om op 20 augustus de Volksfeesten in alle veiligheid en duidelijkheid te kunnen aftrappen. Het principe is: wie Covid Safe is, kan feesten.