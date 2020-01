Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft acteur Filip Peeters terechtgewezen in een zaak over belangenvermenging. Peeters is gemeenteraadslid in Boechout en hij wilde deelnemen aan de debatten over het Vijverhof – waar appartementen zouden komen. Peeters woont daar vlak naast en was geen voorstander van het nieuwe bouwplan. De debatten bijwonen had dus kunnen leiden tot belangenvermenging,