In het Openluchttheater Rivierenhof worden voortaan terug concerten gehouden. Kleinere, wat intiemere optredens, want er mogen maximaal 400 mensen binnen. Mondmaskers zijn verplicht en iedereen moet binnen zijn bubbel blijven. Maar dat neemt de beleving van een goed concert niet weg. Dat zagen we bij het optreden van de beloftevolle jonge Belgische band Portland.