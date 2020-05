Kleine speeltuinen weer open, maar alleen in Antwerpen

Vorig jaar zijn er rond de 350 honden opgegeven als gestolen in de hondendatabank DogID. Dat is dus bijna één per dag. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) kreeg. Gestolen honden worden op de zwarte markt soms voor hoge prijzen verkocht. “Uit het antwoord van minister Weyts kunnen we afleiden dat chihuahua’s het meest gestolen hondenras in België zijn. De Amerikaanse Staffordshire Terriër en de Mechelaar volgen op plaats twee en drie”, zegt parlementslid Emmily Talpe. “De cijfers tonen ook aan dat het aantal honden dat geregistreerd wordt als gestolen, elk jaar schippert rond de 350. Bijna één per dag dus. 2017 kan hier gezien worden als pijnlijke uitschieter, met 467 honden geregistreerd als gestolen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo valt het op dat er in 2019 41 procent minder honden geregistreerd werden als verloren in vergelijking met vier jaar daarvoor. Hun aantal daalt ook gestaag. Dit is zeer hoopgevend voor de toekomst, opdat het verlies van honden zich tot een minimum beperkt.” Talpe benadrukt het belang om je hond te laten chippen: “Dat is de beste garantie om een gestolen huisdier terug te vinden. Strikt genomen is chippen een verplichting, maar uit een controleactie afgelopen zomer aan de kust bleek dat maar liefst een kwart van de gecontroleerde honden niet gechipt was. Vaak vielen de baasjes compleet uit de lucht. Ik moedig dit soort sensibiliseringsacties aan om hondeneigenaars alert te houden voor het chippen van hun trouwe viervoeters. Bij de politiekorpsen groeit trouwens de aandacht voor dierenwelzijn. Zij beschikken in principe over een chiplezer en kunnen sensibiliserende controleacties uitrollen.” In 2019 werden volgende hondenrassen het vaakst gestolen: 1. Chihuahua, 2. In België 2015 2016 2017 2018 2019 Geregistreerd als gestolen 363 338 467 340 338 Waarvan herenigd met baasje 163 152 174 205 181 Waarvan niet herenigd met baasje 200 186 293 135 157 Geregistreerd als verloren 1827 1648 1466 1224 1086 Waarvan herenigd met baasje 748 651 584 711 725 Waarvan niet herenigd met baasje 1079 997 882 513 361 In totaal herenigd met baasje 911 803 758 916 906 In totaal niet herenigd met baasje 1279 1183 1175 648 518