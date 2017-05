Kleinhouse Open Air: het festival voor de curieuze bezoeker

Twee maanden lang was Contrair de nieuwe place-to-be voor nachtraven en kunstliefhebbers in Antwerpen. De deuren van de pop-up zijn nog maar net toegetrokken of de oprichters Yves Massignani en Thomas Van Praag zijn al volop bezig met het volgende project. Kleinhouse Open Air is een festival dat elektronische muziek, beeldende kunst en culinaire lekkernijen als één totaalbeleving presenteert. Op 20 mei kan menig bezoeker zich volledig laten onderdompelen in Kleinhouse’s merkwaardige wereld van ongeziene, ongevoelde, ongehoorde en ongeroken sensaties.

Het mystieke festival is ondertussen aan de derde editie toe. Voor organisators Yves Massignani en Thomas Van Praag is Kleinhouse hun jaarlijkse creatieve uitlaatklep. Samen met hun 4 mede-organisatoren bouwen ze het festival helemaal zelf.

“We proberen met Kleinhouse elk jaar een nieuwe ontdekkingstocht te creëren. Vele festivals draaien enkel rond muziek of feesten, maar op Kleinhouse willen we mensen vooral iets nieuws laten ervaren. Het kader wordt gevormd door handgemaakte decoratie, vintage meubels en gezellige culinaire zones in een groene omgeving ver weg van het rumoer van de stad. Daarnaast moet onze combinatie van beeldende kunst met nationale en internationale top dj’s de dagvullende ervaring compleet maken.” aldus Yves Massignani.

Meer informatie kan u hier vinden.