In Brasschaat hebben de leerlingen van het Gemeentelijk Instituut de Bredabaan opgefleurd met gedichten. De leerlingen kozen voor black-out poetry of stiftgedichten, daarbij kleur je met een zwarte stift een gedicht bijeen. Om de boel vrolijk te houden is het zwart in de gedichten vervangen door kleur - heel veel kleur - en er kwamen echte pareltjes boven water.