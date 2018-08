Een verwoest vakantiehuis en de meeste van hun eigen bezittingen in de as. Maar nu is er goed nieuws voor Antwerpenarne Luc en Freya in Portugal na de bosbranden daar. Aan het thuisfront worden er nu volop acties op poten gezet. Vriendin Carla is een crowdfundingsactie gestart om Luc en Freya te steunen. Want zij hebben al hun reserveringen moeten afzeggen, en staan voor heel wat kosten.