Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert voor de eerste keer de ‘Erfgoed Challenge’, een initiatief om erfgoedschatten in de kijker te zetten. In Antwerpen is het interieur van de Rubenskapel in de Sint-Jacobskerk geselecteerd. Het publiek kan stemmen en zo mee bepalen welk project een duurzame conservatie verdient. De Erfgoed Challenge wil kunstschatten omringen met de allerbeste zorgen. Dit initiatief zal jaarlijks via een publiekscampagne en een stemming een aantal parels van het Belgische erfgoed in de schijnwerpers plaatsen, met het oog op een duurzame conservatie. Van 2021 tot en met 2030 wordt jaarlijks de restauratie gefinancierd van een erfgoedschat die hoogdringend hulp nodig heeft. Naast het interieur van de Rubenskapel in de Antwerpse Sint-Jacobskerk zijn voor deze eerste editie de balletkostuums van Ensor (MuZEE, Oostende), de gipsotheek van Constantin Meunier (KMSKB, Brussel), de Merovingische sarcofaag van Chrodoara (Kapittelkerk Saint-Georges-et-Sainte-Ode, Amay), de kerkschat van de kathedraal van Doornik en de art nouveau-woningen van Brussel geselecteerd. Ook het publiek heeft een stem. Van 20 oktober tot en met 21 november kan iedereen online op een van de erfgoedprojecten stemmen via www.kikirpa.be, klik hier voor de rechtstreekse link. Per regio (Brussel, Wallonië en Vlaanderen) gaat telkens één van de twee projecten door. Vervolgens duidt een commissie van het KIK de hoofdwinnaar aan. De stemmers van het winnende erfgoedobject maken kans op een eeuwig geldend toegangsticket voor hun favoriete erfgoed. Er wordt één stemmer uitgeloot, die een uniek 100 jaar geldend ticket krijgt, dat kan doorgegeven worden aan kinderen en kleinkinderen. Zo wil het KIK mensen aansporen om iets te doen voor erfgoed zodat de volgende generaties er ook van kunnen genieten. Burgemeester Bart De Wever: “Als college, en ik als erfgoedliefhebber in het bijzonder, zijn we blij met de nominatie van de Rubenskapel voor de Erfgoed Challenge. Deze Antwerpse barokparel verdient het om, aansluitend aan de reeds geplande restauratiewerken aan de Sint-Jacobskerk, in volle glorie hersteld te worden. Ik roep bij deze dan ook alle Antwerpenaren op om mee te stemmen.” Schepen voor erediensten Tom Meeuws: “De restauratie van de Sint-Jacobskerk is een titanenwerk dat microscopische precisie vereist. De werken hebben al heel wat verborgen schatten onthuld, wat de kost echter ook deed oplopen. Een extra ondersteuning van de Erfgoed Challenge voor de uitzonderlijke Rubenskapel in de kerk is dan ook meer dan welkom.” Als parochiekerk bood de Sint-Jacobskerk plaats aan verschillende kleinere ambachten, aan gilden en religieuze broederschappen. De kooromgang werd in volle baroktijd voltooid dankzij de grafkapellen van rijke families. De beroemdste grafkapel is die van de Antwerpse meester-schilder van de barok, Peter Paul Rubens. Het altaarstuk ‘Madonna omringd door heiligen’ in die kapel is van de hand van de meester zelf. De kapel uit 1642 bevindt zich achter het hoogkoor, op de meest oostelijk gelegen plek van de kerk. Meer informatie over de Erfgoed Challenge is te vinden op www.kikirpa.be/nl/erfgoed-challenge.