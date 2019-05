Kleurrijke vliegers dansen in de lucht boven Middenvijver op Linkeroever

Tientallen kleurrijke vliegers dansten vandaag in de lucht in park de Middenvijver op Linkeroever. Je kon ze in alle kleuren en vormen zien. Expert-vliegeraars lieten de bezoekers genieten van spectaculaire vlieger-demonstraties. Daarna kon iedereen een plaatsje uitkiezen op het terrein en zelf aan de slag gaan. Vliegeren … het lijkt gemakkelijker dan het in werkelijkheid is. Maar met de juiste tips en tricks is het kinderspel