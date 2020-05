Kleuter besmet in Kapelse school: geen opening op 2 juni

Een kleuter die de voorbije weken naar de noodopvang ging van basisschool Irishof in Kapellen heeft positief getest op COVID-19. Dat zegt de GO! Scholengroep Antwerpen.

Zowel kinderen als kleuterjuffen die langer dan een kwartier met de jongen in contact kwamen, moeten twee weken in quarantaine. Of de kleuterschool zoals gepland op 2 juni zal kunnen heropenen, is hoogst onzeker. Volgens de scholengroep vertoonde het kind geen symptomen en werd de besmetting veeleer toevallig vastgesteld. "Het kind moest een kleine ingreep ondergaan en werd voor aanvang getest", zegt woordvoerster Joke Temmerman.

"Het toeval wil ook dat beide ouders op de school werkzaam zijn, één in de kleuterschool en één in de lagere school. Zij moeten thuis in quarantaine, net als iedereen die langer dan een kwartier in contact kwam met het kind. Dat zijn dus de andere kindjes van de noodopvang, maar ook de kleuterjuffen die de noodopvang met een beurtrol voor hun rekening namen."

De lagere school blijft voorlopig gewoon open, de noodopvang van de kleuterschool zal de komende dagen allicht dicht blijven. Of de kleuterschool zoals gepland weer kan openen op 2 juni, wordt nog bekeken. "De situatie is nog niet duidelijk", zegt Temmerman. "We keken er erg naar uit om alle kleuters opnieuw te verwelkomen en de ouders rekenden daar ook op. Misschien kunnen we op een of andere manier toch vervanging inschakelen voor de kleuterjuffen die in quarantaine moeten."

