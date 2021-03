Nieuws Kleuterleiders boos: "Gebrek aan respect is misplaatst"

Kleuterleiders zijn boos over de beslissing van het overlegcomité om de kleuterscholen open te houden. Terwijl de middelbare en lagere scholen wel moeten sluiten. Leerkrachten in het kleuteronderwijs worden vaker blootgesteld aan mogelijke besmettingen,zeggen ze. Denk maar aan de kleine snotteraars van wie de neus gesnoten moet worden of kinderen die hulp nodig hebben om naar het toilet gaan. Afstand houden is daar onmogelijk.